В Коми пропал 38-летний мужчина
- 14:00 6 августа
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- Олег Помидоров
фото "Лиза Алерт" по Коми
В селе Выльгорт пропал 38-летний Михаил Тюрнин. О его местонахождении неизвестно со 2 августа.
Местонахождение жителя Выльгорта Михаила Тюрнина неизвестно со 2 августа. Сейчас волонтеры поискового отряда “Лиза Алерт” в Коми начали распространение листовок и информации с ориентировкой на мужчину. Последний раз люди видели мужчину в СНТ “Вурдысь”.
Мужчина ростом в 180 сантиметров. Нормального телосложения. У мужчины русые волосы и светло-голубые глаза.
Когда его видели последний раз, он был одет в темно-синюю футболку, синие шорты в белую клетку, черные тапочки.
В случае обнаружения Михаила Тюрнина, или если Вам известна любая информация о его местонахождении, необходимо сообщить на горячую линию 8-800-700-54-52 или по номеру 02.
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