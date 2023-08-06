В Коми пропал 38-летний мужчина

В селе Выльгорт пропал 38-летний Михаил Тюрнин. О его местонахождении неизвестно со 2 августа. Местонахождение жителя Выльгорта Михаила Тюрнина неизвестно со 2 августа. Сейчас волонтеры поискового отряда “Лиза Алерт” в Коми начали распространение листовок и информации с ориентировкой на мужчину. Последний раз люди видели мужчину в СНТ “Вурдысь”.

Мужчина ростом в 180 сантиметров. Нормального телосложения. У мужчины русые волосы и светло-голубые глаза.

Когда его видели последний раз, он был одет в темно-синюю футболку, синие шорты в белую клетку, черные тапочки.