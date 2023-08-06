На неделе в Коми установится привычная жителям температура
- 13:00 6 августа
- 0+
- Олег Помидоров
ЦГМС по Коми предоставил свой прогноз на вторую неделю августа.
Так, с 29 июля на территории республики установилась аномально жаркая погода. Среднесуточная температура достигала 27…32 градусов тепла.
В некоторых случаях были даже обновлены температурные рекорды. Например в Печоре, впервые с 1976 года зафиксировали температуру 30,8 градусов тепла. В Воркуте также был побит температурный рекорд с 1993 года. Там зафиксировали 27,1 градусов тепла.
На новой неделе с 7 по 13 августа на большей части территорий Коми похолодает. Средняя температура будет держаться на отметке в 17…22 градусов тепла. В некоторых местах температура повысится до 28 градусов тепла. В западных районах республики температура не будет превышать 23 градусов тепла. Дожди вероятны в восточных районах Коми.
...