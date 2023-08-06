Правоохранители изъяли у десяти жителей Коми оружие

За семь дней сотрудники лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии нашли 10 правонарушений в области оборота оружия жителями Коми. У них изъяли 12 охотничьих ружей.

Росгвардия напоминанием, что для продления срока действия разрешения на оружие, гражданам необходимо подавать документы не позднее чем за месяц до истечения предыдущего срока хранения оружия. Если владелец нарушит это правило, а оружие не сдаст правоохранителям, то в отношении его последует административная ответственность.