Правоохранители изъяли у десяти жителей Коми оружие
- 11:00 6 августа
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- Олег Помидоров
За минувшую неделю десяти жителям Коми пришлось расстаться со своим оружием. Причина – нарушение сроков перерегистрации.
За семь дней сотрудники лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии нашли 10 правонарушений в области оборота оружия жителями Коми. У них изъяли 12 охотничьих ружей.
Жители Коми допустили нарушение, так как своевременно не продлили разрешительные документы на владение оружием.
Росгвардия напоминанием, что для продления срока действия разрешения на оружие, гражданам необходимо подавать документы не позднее чем за месяц до истечения предыдущего срока хранения оружия. Если владелец нарушит это правило, а оружие не сдаст правоохранителям, то в отношении его последует административная ответственность.
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