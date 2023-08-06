В Эжве перекроют автодорогу для празднования юбилея
- 10:00 6 августа
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- Олег Помидоров
13 августа Эжвинский район Сыктывкара отметит 60-летие. По случаю праздника на территории района запланированы многочисленные мероприятия. Ради проведения некоторых администрация перекроет несколько дорог.
В Эжвинском районе столицы Коми перекроют некоторые участки автодорог во время празднования юбилея. Об изменениях в движении сообщили в районной администрации.
Так, 12 августа 2023 года с 8 до 17 часов будет перекрыто автодвижение по улице Мира с дома №20/1 до дома №8/2. Также в этот день, с 18:30 до 22:30 перекроют движение по улице Мира с дома №16/1 до дома №28.
Автодвижение будет перекрыто для подготовки к проведению праздничных мероприятий ко Дню Эжвинского района. Как будет перекрыто движение в День Юбилея, 13 августа – неизвестно.
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