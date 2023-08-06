В Эжве перекроют автодорогу для празднования юбилея

В Эжвинском районе столицы Коми перекроют некоторые участки автодорог во время празднования юбилея. Об изменениях в движении сообщили в районной администрации.

Так, 12 августа 2023 года с 8 до 17 часов будет перекрыто автодвижение по улице Мира с дома №20/1 до дома №8/2. Также в этот день, с 18:30 до 22:30 перекроют движение по улице Мира с дома №16/1 до дома №28.