В Сыктывкаре автомобилист сбил ребенка на велосипеде

В столице Коми водитель за рулем “Шкода” сбил ребенка на велосипеде.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, авария произошла 5 августа в 16:00. Мужчина за рулем автомобиля “Шкода” выезжал с территории около дома по адресу Карла Маркса, 227. В этот момент юный велосипедист начал пересекать проезжую часть по линии тротуара справа налево. Водитель автомобиля сбил велосипедиста.