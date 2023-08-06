В Сыктывкаре автомобилист сбил ребенка на велосипеде
- 09:00 6 августа
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- Олег Помидоров
ГИБДД по Коми
В столице Коми водитель за рулем “Шкода” сбил ребенка на велосипеде.
Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, авария произошла 5 августа в 16:00. Мужчина за рулем автомобиля “Шкода” выезжал с территории около дома по адресу Карла Маркса, 227. В этот момент юный велосипедист начал пересекать проезжую часть по линии тротуара справа налево. Водитель автомобиля сбил велосипедиста.
Из-за дорожно-транспортной аварии пострадал 12-летний мальчик, который в тот момент управлял велосипедом. Ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб колена. При этом госпитализация ему не потребовалась.
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