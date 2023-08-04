В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Коми
- 21:30 4 августа
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- Олег Помидоров
В ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец села Усть-Кулом Илья Луканин.
На своей странице в социальной сети губернатор республики Владимир Уйба сообщил о гибель на специальной военной операции бойца из села Усть-Кулом Ильи Луканина.
Глава региона выразил искренние и глубокие соболезнования родным и близким ефрейтора Ильи Луканина. Мужчина геройски погиб в ходе проведения специальной военной операции.
Боец Илья Луканин родился в Усть-Куломе. В зоне проведения СВО мужчина служил в должности наводчика. Боец храбро сражался и погиб за Родину, выполнил до конца воинский и гражданский долг.
Руководитель Республики Коми отметил, что боец отдал свою жизнь за Победу нашего народа над неонацизмом.
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