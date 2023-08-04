Житель Коми раскаялся и не получил судимость за браконьерство

Рыбак из Жешарта незаконно выловил рыбу, а в ходе судебного расследование деятельно раскаялся, из-за чего мужчина не получил судимость. Как рассказали в пресс-службе судов Коми, Усть-Вымский районный суд огласил приговор в отношении жителя поселка Жешарт. Мужчину обвинили в незаконном вылове рыбы, который он совершил в местах нереста.

3 мая 2023 года рыбак из Жешарта прибыл на Вычегду и установил в месте нереста две рыболовные сети. Через несколько дней мужчины извлек из сети 12 щук, 10 окуней, 4 язя, 1 густеру и еще пару рыб. Однако мужчину задержали сотрудники Сыктывкарского линейного управления МВД России на транспорте. Своими действиями рыбак причинил ущерб на сумму около 18 тысяч рублей.

В суде защитник подсудимого направил ходайство о прекращении дела, так как мужчина раскаялся, а именно – активно сотрудничал со следствием в расследовании дела, добровольно возместил ущерб и раскаялся в содеянном.