В Коми появилось 11 новых пожаров после гроз
- 20:00 4 августа
- 0+
- Олег Помидоров
Как рассказала глава Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Екатерина Киселевич, на территории региона появилось 11 пожаров в следствии прошедших гроз.
Из-за прошедшего грозового фронта на территории Республики Коми вспыхнуло 11 очагов возгорания. Общая площадь пожара составила 22,01 гектара.
Сейчас пять пожаров в лесном массиве замечены на территории Печорского района. Также в Удорском районе протекают два возгорания. На территории Ижемского района – один пожар. В почти трех километрах от райцентра – села Ижмы, также есть одно возгорание. В Усинске также протекают три возгорания.
Глава региональной Минприроды Екатерина Киселевич отметила в своем телеграм-канале, что на борьбу со стихией направлены все силы и средства. Также, на местах усилены дежурства, а все меры к тушению – приняты.
...