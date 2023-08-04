В Коми появилось 11 новых пожаров после гроз

Сейчас пять пожаров в лесном массиве замечены на территории Печорского района. Также в Удорском районе протекают два возгорания. На территории Ижемского района – один пожар. В почти трех километрах от райцентра – села Ижмы, также есть одно возгорание. В Усинске также протекают три возгорания.