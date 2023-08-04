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Омбудсмен по правам человека в Коми ознакомилась с исправительным центром

Омбудсмен по правам человека в Коми ознакомилась с исправительным центромФото ФСИН по Коми

3 августа уполномоченный по правам человека в регионе Вера Железцова посетила исправительный центр, который находится при исправительной колонии №25 в Сыктывкаре. Основная задача исправительного центра это отрабатывание осужденным наказания в виде принудительных работ.

Как рассказали в пресс-службе ФСИН по Коми, визит уполномоченного по правам человека в регионе являлся ознакомительным. 

Вера Железцова обошла помещения исправительного центра, а также пообщалась с осужденными по вопросам условий проживания, трудоустройства и взаимоотношений с сотрудниками учреждения. 

В самом центре есть административный блок, жилые и бытовые комнаты, обеденные залы и кухни, душевые, помещения для стирки одежды, помещения для воспитательной работы и молельная комната для верующих.

После осмотра центра, уполномоченный по правам человека в республики дала высокую оценку качеству проведенных работ в помещениях и оснащение центра.

Сам центр действует с марта 2023 года, а его вместимость до 350 человек. Сейчас в нем отбывают наказание 237 осужденных к принудительным работам.
 

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