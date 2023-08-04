Омбудсмен по правам человека в Коми ознакомилась с исправительным центром

3 августа уполномоченный по правам человека в регионе Вера Железцова посетила исправительный центр, который находится при исправительной колонии №25 в Сыктывкаре. Основная задача исправительного центра это отрабатывание осужденным наказания в виде принудительных работ.

Как рассказали в пресс-службе ФСИН по Коми, визит уполномоченного по правам человека в регионе являлся ознакомительным.