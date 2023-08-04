Омбудсмен по правам человека в Коми ознакомилась с исправительным центром
- 19:00 4 августа
- 0+
- Олег Помидоров
3 августа уполномоченный по правам человека в регионе Вера Железцова посетила исправительный центр, который находится при исправительной колонии №25 в Сыктывкаре. Основная задача исправительного центра это отрабатывание осужденным наказания в виде принудительных работ.
Как рассказали в пресс-службе ФСИН по Коми, визит уполномоченного по правам человека в регионе являлся ознакомительным.
Вера Железцова обошла помещения исправительного центра, а также пообщалась с осужденными по вопросам условий проживания, трудоустройства и взаимоотношений с сотрудниками учреждения.
В самом центре есть административный блок, жилые и бытовые комнаты, обеденные залы и кухни, душевые, помещения для стирки одежды, помещения для воспитательной работы и молельная комната для верующих.
После осмотра центра, уполномоченный по правам человека в республики дала высокую оценку качеству проведенных работ в помещениях и оснащение центра.
Сам центр действует с марта 2023 года, а его вместимость до 350 человек. Сейчас в нем отбывают наказание 237 осужденных к принудительным работам.
...