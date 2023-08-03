Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми в интернате для престарелых совершено убийство

В Коми в интернате для престарелых совершено убийствоФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сосногорске правоохранители расследуют убийство, которое произошло в одном из интернатов для престарелых.

Сосногорские следователи возбудили уголовное дело в рамках статьи об умышленном причинении смерти другому человеку.

Как считает следствие, находящийся в пьяном состоянии 71-летний мужчина, который периодически пребывает в интернате для престарелых, нанес множество ударов ножом в районе лица, груди и шеи 64-летнему мужчине. Из-за сильной кровопотери пенсионер скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали. В отношении мужчины следователь направил в суд ходатайство о его заключении под стражу. Также в рамках уголовного дела проводится ряд следственных и процессуальных мероприятий.
 

...

  • 0

Популярное

Последние новости