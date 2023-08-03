Жителей Коми стали меньше кусать клещи

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

За последнюю неделю стало меньше жителей Коми, которые обратились за медицинской помощью после укуса клеща. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, за период с 28 июля по 3 августа 2023 года в медицинские организации Коми за помощью после укусов клещей обратились 60 человек. Среди них трое несовершеннолетних.

При этом неделей ранее за медпомощью обратилось 77 жителей Коми.

В общем, с тех пор как в республики начался сезон, за медицинской помощью после укусов клещей обратилось 2485 пострадавших. Среди них – 388 детей.