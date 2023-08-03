Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Жителей Коми стали меньше кусать клещи

Жителей Коми стали меньше кусать клещиФото из архива "Про Город Сыктывкар"

За последнюю неделю стало меньше жителей Коми, которые обратились за медицинской помощью после укуса клеща.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, за период с 28 июля по 3 августа 2023 года в медицинские организации Коми за помощью после укусов клещей обратились 60 человек. Среди них трое несовершеннолетних.

При этом неделей ранее за медпомощью обратилось 77 жителей Коми.

В общем, с тех пор как в республики начался сезон, за медицинской помощью после укусов клещей обратилось 2485 пострадавших. Среди них – 388 детей.

Лаборатории регионального центра гигиены и эпидемиологии, а также Министерства здравоохранения Коми провели 23 исследования. В двух случаях специалисты обнаружили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
 

...

  • 0

Популярное

Последние новости