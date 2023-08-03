Жителей Коми стали меньше кусать клещи
- 20:00 3 августа
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
За последнюю неделю стало меньше жителей Коми, которые обратились за медицинской помощью после укуса клеща.
Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, за период с 28 июля по 3 августа 2023 года в медицинские организации Коми за помощью после укусов клещей обратились 60 человек. Среди них трое несовершеннолетних.
При этом неделей ранее за медпомощью обратилось 77 жителей Коми.
В общем, с тех пор как в республики начался сезон, за медицинской помощью после укусов клещей обратилось 2485 пострадавших. Среди них – 388 детей.
Лаборатории регионального центра гигиены и эпидемиологии, а также Министерства здравоохранения Коми провели 23 исследования. В двух случаях специалисты обнаружили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
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