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Сокращенные результаты Сбербанка по МСФО за 6 месяцев 2023 года

Сокращенные результаты Сбербанка по МСФО за 6 месяцев 2023 годаФото Sber

Сбербанк (далее — "Группа» или «Сбер") публикует отчетность специального назначения в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее — "отчетность") за 6 месяцев 2023 года и по состоянию на 30 июня 2023 года. 

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

По итогам первого полугодия 2023 года Сбер показал сильные результаты, обеспечив рост чистой прибыли до 737,5 миллиардов рублей и рентабельность капитала на уровне 25,5%.

Фокус команды на постоянное улучшение клиентского опыта позволил нам перешагнуть отметку в 107 миллионов активных клиентов и 80 миллионов ежемесячных пользователей СберБанк Онлайн.

Кредитование частных и корпоративных клиентов росло опережающими темпами. Во втором квартале мы выдали максимальный за всю историю объем кредитов – более 6,6 триллионов рублей. Кредитный портфель вырос на 7% за квартал и приблизился к 35 триллионам рублей. Средства клиентов также растут высокими темпами – рост за квартал составил 9,2%. Сбер укрепил рыночные позиции на всех ключевых банковских рынках.

Повышение эффективности и управление расходами при сохранении технологического развития остаются нашим ключевым фокусом. Во втором квартале мы продолжали совершенствовать нашу нейросеть Kandinsky 2.2 для создания уникального контента, а также представили в режиме тестирования собственную версию мультимодальной нейросети – GigaChat.

Динамичное развитие бизнеса наряду с улучшением макроэкономических условий дают нам уверенность в достижении наших амбициозных целей до конца 2023 года.

Ключевые финансовые показатели Сбера за 2 квартал 2023 г.

 

Основные показатели активности клиентов

 

  • Количество активных клиентов-физических лиц увеличилось до 107,2 миллионов человек, а количество активных корпоративных клиентов выросло до 3,1 миллионов.
  • Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) превысило 80 миллионов человек, число ежедневных пользователей (DAU) — 41,4 миллион. Показатель DAU/MAU составил около 52%.
  • Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 4,7 миллиона с начала года до 70,9 миллионов клиентов.
  • Количество клиентов, использующих Сбер ID — сервис для входа и регистрации на сайтах и в приложениях Сбера и его партнёров, выросло на 8,6 миллионов с начала года до 63,6 миллионов, а число доступных клиентам сервисов увеличилось до 165.
  • Количество пользователей подписок СберПрайм составило 6,1 миллионов на конец 2 квартала 2023 года (+0,4 миллионов с начала года).
  • Решения Сбера удостоились 14 наград премии CX World Awards за клиентоцентричную работу.
    • В номинации "Лучший пользовательский опыт" победила HR-платформа Сбера "Пульс", которая полностью автоматизирует работу с персоналом: от повседневных задач и личного развития сотрудников до принятия кадровых и управленческих решений.

Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках по Группе

Чистые процентные доходы составили 597,6 миллиардов рублей во 2 квартале 2023 года, показав рост за счет увеличения объема работающих активов и восстановления маржинальности бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом полугодии 2023 года чистые процентные доходы выросли до 1,2 триллиона рублей

  • Чистая процентная маржа во 2 квартале 2023 года выросла и составила 5,8% благодаря нормализации ставок привлечения и изменения структуры баланса.

Чистые комиссионные доходы составили 186,9 миллиардов рублей во 2 квартале 2023 года и показали положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста доходов от операций с банковскими картами и рассчетно-кассового обслуживания. В первом полугодии 2023 года чистые комиссионные доходы составили 358 миллиардов рублей.

  • Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 30% г/г во 2 квартале 2023 года.
  • Количество клиентов, которые ежемесячно используют сервис бесконтактной оплаты SberPay для платежей за товары и услуги, превысило 26 миллионов.
    • SberPay стал победителем в номинации "Лучшие инновационные сервисы/продукты" премии CX World Awards.
  • Сбер стал крупнейшим эквайером Европы по версии The Nilson Report6. Более того, Сбер впервые вошёл в тройку лидеров рейтинга по количеству транзакций в интернет-эквайринге.

    • Операционные расходы Группы составили 216,3 миллиардов рублей во 2 квартале 2023 года, показав рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года на фоне масштабного сокращения операционных затрат в 2022 году, а также с учетом высокой динамики роста бизнеса. За первое полугодие 2023 года операционные расходы составили 398,2 миллиардов рублей.

    Операционный доход Группы до резервов вырос во 2 квартале 2023 года и составил 828,4 миллиардов рублей. За 6 месяцев 2023 года этот показатель составил 1 561,8 миллиард рублей.

    Отношение расходов к доходам составило 26,1% во 2 квартале и 25,5% за первое полугодие 2023 года, что отражает высокую операционную эффективность Сбера.

    Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 102,7 миллиарда рублей во 2 квартале 2023 года и 186,9 миллиардов рублей за первое полугодие. Стоимость риска составила 1,2% во 2 квартале и за первое полугодие 2023 года.

    В июне Сбер закрыл сделку по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG). Данная сделка оказала положительное влияние на финансовый результат Сбера.

    Чистая прибыль Сбера во 2 квартале 2023 года выросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года до 380,3 миллиардов рублей –
    это рекордная квартальная прибыль в истории Сбера. За 6 месяцев 2023 года Сбер заработал 737,5 миллиардов рублей.

    Обзор основных показателей отчета о финансовом положении Группы

     

    Розничный кредитный портфель составил 13,9 триллионов рублей на конец 2 квартала 2023 года, увеличившись на 7,3% за квартал и на 12,1% с начала года. Доходность розничных кредитов выросла на 0,3 пп за 2 квартал до 12%.

    • Доля продаж розничных продуктов в цифровых каналах увеличилась до 69% на конец первого полугодия 2023 года (+4,3 пп за 2 квартал).

    Ипотечный портфель вырос на 8,1% во 2 квартале 2023 года или на 13,2% с начала года и превысил 8,5 трлн руб. Доля на рынке ипотеки выросла на 0,6 пп за 2 квартал 2023 года до 54,9%.

    • За 2 квартал 2023 года Сбер выдал 324,2 тысячи жилищных кредитов на 1 триллион рублей, что в 4,9 раз больше относительно аналогичного периода прошлого года.

    Портфель потребительских кредитов вырос на 5,3% во 2 квартале 2023 года или на 8,1% с начала года и составил 3,8 триллиона рублей.

    • Доля на рынке потребительского кредитования выросла на 0,6 пп за 2 квартал 2023 года и составила 38,6%.
    • Объем выдач потребительских кредитов также находится на высоком уровне — за 2 квартал 2023 года выдано более 900 миллиардов рублей.
    • Все большей популярностью пользуются потребительские кредиты с кешбэком.
      • Сбер возвращает 1,5% ставки по кредиту бонусами СберСпасибо клиентам с подпиской СберПрайм+ и владельцам пакета услуг СберПремьер. Бонусы можно обменять на рубли или на скидки у партнёров.
      • На конец 2 квартала 2023 года было начислено уже 1,5 миллиард бонусов  СберСпасибо клиентам, которые оформили потребительские кредиты.

    Одним из драйверов роста розничного кредитования остаются кредитные карты, портфель по которым прибавил 6,8% за 2 квартал 2023 года или 14% с начала года и составил 1,3 триллион рублей.

    • Доля на рынке кредитных карт выросла до 48,3%.

    Корпоративный кредитный портфель вырос на 6,7% за 2 квартал 2023 года (+5,3% без учета валютной переоценки8) или на 11,6% с начала года (+8,6% без учета валютной переоценки8) и составил 20,8 триллионов рублей.  Доходность корпоративных кредитов выросла во 2 квартале 2023 года на 0,1 пп до 8,4%.

    • Доля Сбера на рынке кредитования корпоративных клиентов выросла на 0,5 пп за 1 полугодие до 32,6%.
    • Во 2 квартале 2023 года выдано 4,6 триллиона корпоративных кредитов.
    • Сбер увеличил портфель проектного финансирования бизнеса на 7,3% во 2 квартале 2023 года, который достиг 7,8 триллионов рублей.
      • Кредитный портфель финансирования строительства жилья вырос на 7,5% во 2 квартале 2023 года и составил 3,4 триллиона рублей.
  • Кредитный портфель малого и среднего предпринимательства (МСП) составил более 5,3 триллионов рублей. (+12% за 2 квартал 2023 года и +15% с начала года)9. Доля Сбера на рынке кредитования МСП составила 46%9.

    • Средства физических лиц превысили 20 триллионов рублей, показав рост на 8,5% за 2 квартал 2023 года (+7,4% без учета валютной переоценки8) или на 8,8% с начала года (+6,8% без учета валютной переоценки8). Стоимость средств физических лиц за 2 квартал 2023 года осталась на прежнем уровне в 3,4%.

    • Сбер расширяет диапазон валют, в которых физические лица могут открыть счёт или вклад, а также улучшает условия по ним.
      • Так, с июня 2023 года сберегательный счет доступен в индийской рупии, также был запущен новый вклад — в дирхамах ОАЭ.

    Средства юридических лиц выросли на 10,2% за 2 квартал 2023 года (+7,9% без учета валютной переоценки8) или на 12% с начала года (+7% без учета валютной переоценки8) до 12,7  триллионов  рублей. Стоимость средств юридических лиц выросла на 0,2 пп за 2 квартал 2023 года до 4,1%.

    Отношение чистых кредитов к депозитам составило 100% на конец первого полугодия 2023 года.

    Основные показатели качества кредитного портфеля

    Качество кредитного портфеля во 2 квартале 2023 года остается на стабильном уровне по всем основным сегментам. Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, не изменилась с начала года и составила 3,9%.

    Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 138,4%.

    Основные показатели достаточности капитала Группы

    Базовый капитал 1-го уровня вырос на 2,5% с начала года до 5,5 триллионов рублей. Снижение показателя за 2 квартал произошло за счет выплаты рекордных дивидендов по итогам 2022 года в размере 565 миллиардов рублей. Общий капитал вырос с начала года на 2,5% и составил 5,8 триллионов рублей.

    Активы Группы, взвешенные с учетом риска, выросли на 8,6% с начала года до 39,6 триллионов рублей преимущественно за счет роста кредитного портфеля. Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась с начала года на 1,2 пп до 82,7%.

    За первое полугодие 2023 года коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 13,8% и 14,2% соответственно, а общего капитала –14,7%.

    Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 составил 13,4% на конец первого полугодия 2023 года.

    Технологическое лидерство

    Залогом высокого качества работы и результатов Сбера становится технологическое лидерство, которое позволяет разрабатывать новые и востребованные бизнесом и рынком продукты для решения задач импортозамещения и цифровой трансформации.

    • Технологическая платформа Platform V от Сбера заняла 1 место в номинации "Платформа года для импортозамещения" на церемонии премии CNews "Импортозамещение года".
    • В апреле Сбер запустил в режиме тестирования мультимодальную нейросеть GigaChat. Она может отвечать на вопросы, разговаривать с пользователем, генерировать изображения по текстовому описанию и писать программный код.
      • Архитектура сервиса GigaChat основана на нейросетевом ансамбле модели NeONKA, включающей различные нейросетевые модели и метод supervised fine-tuning, reinforcement learning with human feedback.
  • Сбер представил новую версию нейросети — Kandinsky 2.2 — теперь можно создавать фотореалистичные изображения с более высоким разрешением. Для дообучения нейросети использовался датасет в размере 1,5 миллиард пар "текст — изображение". Это на 300 миллионов больше, чем в предыдущей версии.
  • SalutSpeech, решение для генерации и расшифровки речи, теперь доступно и физическим лицам. Например, с помощью SalutSpeech можно озвучивать подкасты и аудиокниги, делать текстовые расшифровки лекций и многое другое.
  • Сбер предложил рынку собственную платформу SalutRPA для роботизации бизнес-процессов. Это решение оптимально для работы с большим объемом рутинных операций.
    • SalutRPA легко интегрируется с другими ИТ-решениями и позволяет применять low-code инструменты, C#, Python и Java. 
  • Во 2 квартале 2023 года Сбер вывел на внешний рынок аналитическую платформу "Навигатор". Она поддерживает более 70 форматов представления данных, позволяет создавать дэшборды и анализировать отчётность, формировать BI-аналитику в режиме low-code/no-code и многое другое.
  • Выведена на рынок новая платформа Сберадля интеллектуального анализа бизнес-процессов на основе цифровых следов в информационных системах — Sber Process Mining. С помощью инструментов визуализации и машинного обучения платформа восстанавливает фактический процесс, выявляет в нем узкие места и формирует рекомендации и оптимальный сценарий выполнения процесса, что позволяет удешевить его более чем на 10%.
  • СберАвтоТех и один из ведущих автомобильных грузоперевозчиков Globaltruck запустили коммерческие беспилотные грузоперевозки по маршруту Москва - Санкт-Петербург.
  • Количество ежемесячных пользователей (MAU) виртуальных ассистентов Салют превысило 17 миллионов человек в СберБанк Онлайн и других цифровых поверхностях Сбера.
  • Число проданных умных устройств Сбера с ассистентом Салют превысило 1,8 миллион (+0,4 миллиона с начала года).

    • ESG

    Сегодня Сбер выступает одним из лидеров ESG-повестки и вносит весомый вклад в направление ответственного финансирования в России.

    • На конец 2 квартала 2023 года портфель ответственного финансирования, включающий зелёные, социальные и ESG-кредиты, превысил 1,6 триллион рублей.
    • Во 2 квартале 2023 года были приняты и опубликованы сразу два важных документа.
      • Политика ответственного финансирования - регламентирует подходы к управлению ESG-рисками кредитно-инвестиционного портфеля, описывает миссию и принципы ответственного финансирования, оценку рисков и механизм принятия решений о финансировании.
      • Энергетическая политика Сбера – определяет текущую деятельность подразделений банка в части использования энергетических ресурсов и обеспечивает системную работу по их управлению. Развитие современных подходов в области зеленых и энергосберегающих технологий не только приближает Сбер к углеродной нейтральности, но и дает видимый экономический эффект для Сбера, партнеров и клиентов.

    Достижения Сбера в области устойчивого развития отмечены различными наградами и премиями. За первое полугодие Сбер стал номинантом и победителем 14 престижных российских конкурсов и премий.

    • Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Сберу ESG-рейтинг ESG-B уровня ESG-2, соответствующий очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
    • Согласно обзору Национального рейтингового агентства Сбер был признан лидером внедрения практик устойчивого развития в финансовом секторе.
    • Сразу шесть проектов Сбера стали лауреатами государственной программы «Лучшие ESG-проекты России». В их числе:
      • Проект "ESG-трансформация Сбера как драйвера изменений в области устойчивого развития в стране" одержал победу в номинации "ESG-трансформация бизнеса".
      • Проект "Свое дело" для самозанятых победил в номинации "Достойная работа и экономический рост. Программы экономического роста".
      • Победителем в номинации "Качественное образование. Образовательные программы" стал проект "Повышение уровня киберкультуры населения России".  

    Показатель чистой прибыли включает данные по прекращенной деятельности. Базовая прибыль на акцию рассчитывается посредством деления прибыли (убытка), принадлежащей акционерам-держателям обыкновенных акций Банка, прибыли (убытка) от продолжающейся деятельности, на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров Банка.

    Оперативные данные.

    Включает чистый расход от создания резерва по кредитным обязательствам и переоценку кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества.

    Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина.

    На основе прибыли от продолжающейся деятельности.

    Данные представлены по итогам 2022 года.

    До вычета резерва под обесценение.

    По данным Управленческого учета.

    По спискам субъектов МСП, включенных в реестр ФНС 30.06.23. Рыночные доли указаны по состоянию на май 2023 года.

    10 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка/Общее количество акций в обращении (обыкновенные и привилегированные).

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