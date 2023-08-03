Сокращенные результаты Сбербанка по МСФО за 6 месяцев 2023 года

Сбербанк (далее — "Группа» или «Сбер") публикует отчетность специального назначения в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее — "отчетность") за 6 месяцев 2023 года и по состоянию на 30 июня 2023 года. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: По итогам первого полугодия 2023 года Сбер показал сильные результаты, обеспечив рост чистой прибыли до 737,5 миллиардов рублей и рентабельность капитала на уровне 25,5%. Фокус команды на постоянное улучшение клиентского опыта позволил нам перешагнуть отметку в 107 миллионов активных клиентов и 80 миллионов ежемесячных пользователей СберБанк Онлайн. Кредитование частных и корпоративных клиентов росло опережающими темпами. Во втором квартале мы выдали максимальный за всю историю объем кредитов – более 6,6 триллионов рублей. Кредитный портфель вырос на 7% за квартал и приблизился к 35 триллионам рублей. Средства клиентов также растут высокими темпами – рост за квартал составил 9,2%. Сбер укрепил рыночные позиции на всех ключевых банковских рынках. Повышение эффективности и управление расходами при сохранении технологического развития остаются нашим ключевым фокусом. Во втором квартале мы продолжали совершенствовать нашу нейросеть Kandinsky 2.2 для создания уникального контента, а также представили в режиме тестирования собственную версию мультимодальной нейросети – GigaChat. Динамичное развитие бизнеса наряду с улучшением макроэкономических условий дают нам уверенность в достижении наших амбициозных целей до конца 2023 года.

Ключевые финансовые показатели Сбера за 2 квартал 2023 г.

Основные показатели активности клиентов

Количество активных клиентов-физических лиц увеличилось до 107,2 миллионов человек, а количество активных корпоративных клиентов выросло до 3,1 миллионов.

Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) превысило 80 миллионов человек, число ежедневных пользователей (DAU) — 41,4 миллион. Показатель DAU/MAU составил около 52%.

Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 4,7 миллиона с начала года до 70,9 миллионов клиентов.

Количество клиентов, использующих Сбер ID — сервис для входа и регистрации на сайтах и в приложениях Сбера и его партнёров, выросло на 8,6 миллионов с начала года до 63,6 миллионов, а число доступных клиентам сервисов увеличилось до 165.

Количество пользователей подписок СберПрайм составило 6,1 миллионов на конец 2 квартала 2023 года (+0,4 миллионов с начала года).

Решения Сбера удостоились 14 наград премии CX World Awards за клиентоцентричную работу. В номинации "Лучший пользовательский опыт" победила HR-платформа Сбера "Пульс", которая полностью автоматизирует работу с персоналом: от повседневных задач и личного развития сотрудников до принятия кадровых и управленческих решений.



Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках по Группе

Чистые процентные доходы составили 597,6 миллиардов рублей во 2 квартале 2023 года, показав рост за счет увеличения объема работающих активов и восстановления маржинальности бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом полугодии 2023 года чистые процентные доходы выросли до 1,2 триллиона рублей

Чистая процентная маржа во 2 квартале 2023 года выросла и составила 5,8% благодаря нормализации ставок привлечения и изменения структуры баланса.

Чистые комиссионные доходы составили 186,9 миллиардов рублей во 2 квартале 2023 года и показали положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста доходов от операций с банковскими картами и рассчетно-кассового обслуживания. В первом полугодии 2023 года чистые комиссионные доходы составили 358 миллиардов рублей.

Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 30% г/г во 2 квартале 2023 года.

Количество клиентов, которые ежемесячно используют сервис бесконтактной оплаты SberPay для платежей за товары и услуги, превысило 26 миллионов. SberPay стал победителем в номинации "Лучшие инновационные сервисы/продукты" премии CX World Awards.



Сбер стал крупнейшим эквайером Европы по версии The Nilson Report6. Более того, Сбер впервые вошёл в тройку лидеров рейтинга по количеству транзакций в интернет-эквайринге.

Операционные расходы Группы составили 216,3 миллиардов рублей во 2 квартале 2023 года, показав рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года на фоне масштабного сокращения операционных затрат в 2022 году, а также с учетом высокой динамики роста бизнеса. За первое полугодие 2023 года операционные расходы составили 398,2 миллиардов рублей.

Операционный доход Группы до резервов вырос во 2 квартале 2023 года и составил 828,4 миллиардов рублей. За 6 месяцев 2023 года этот показатель составил 1 561,8 миллиард рублей.

Отношение расходов к доходам составило 26,1% во 2 квартале и 25,5% за первое полугодие 2023 года, что отражает высокую операционную эффективность Сбера.

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 102,7 миллиарда рублей во 2 квартале 2023 года и 186,9 миллиардов рублей за первое полугодие. Стоимость риска составила 1,2% во 2 квартале и за первое полугодие 2023 года.

В июне Сбер закрыл сделку по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG). Данная сделка оказала положительное влияние на финансовый результат Сбера.

Чистая прибыль Сбера во 2 квартале 2023 года выросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года до 380,3 миллиардов рублей –

это рекордная квартальная прибыль в истории Сбера. За 6 месяцев 2023 года Сбер заработал 737,5 миллиардов рублей.

Обзор основных показателей отчета о финансовом положении Группы

Розничный кредитный портфель составил 13,9 триллионов рублей на конец 2 квартала 2023 года, увеличившись на 7,3% за квартал и на 12,1% с начала года. Доходность розничных кредитов выросла на 0,3 пп за 2 квартал до 12%.

Доля продаж розничных продуктов в цифровых каналах увеличилась до 69% на конец первого полугодия 2023 года (+4,3 пп за 2 квартал).

Ипотечный портфель вырос на 8,1% во 2 квартале 2023 года или на 13,2% с начала года и превысил 8,5 трлн руб. Доля на рынке ипотеки выросла на 0,6 пп за 2 квартал 2023 года до 54,9%.

За 2 квартал 2023 года Сбер выдал 324,2 тысячи жилищных кредитов на 1 триллион рублей, что в 4,9 раз больше относительно аналогичного периода прошлого года.

Портфель потребительских кредитов вырос на 5,3% во 2 квартале 2023 года или на 8,1% с начала года и составил 3,8 триллиона рублей.

Доля на рынке потребительского кредитования выросла на 0,6 пп за 2 квартал 2023 года и составила 38,6%.

Объем выдач потребительских кредитов также находится на высоком уровне — за 2 квартал 2023 года выдано более 900 миллиардов рублей.

Все большей популярностью пользуются потребительские кредиты с кешбэком. Сбер возвращает 1,5% ставки по кредиту бонусами СберСпасибо клиентам с подпиской СберПрайм+ и владельцам пакета услуг СберПремьер. Бонусы можно обменять на рубли или на скидки у партнёров. На конец 2 квартала 2023 года было начислено уже 1,5 миллиард бонусов СберСпасибо клиентам, которые оформили потребительские кредиты.



Одним из драйверов роста розничного кредитования остаются кредитные карты, портфель по которым прибавил 6,8% за 2 квартал 2023 года или 14% с начала года и составил 1,3 триллион рублей.

Доля на рынке кредитных карт выросла до 48,3%.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 6,7% за 2 квартал 2023 года (+5,3% без учета валютной переоценки8) или на 11,6% с начала года (+8,6% без учета валютной переоценки8) и составил 20,8 триллионов рублей. Доходность корпоративных кредитов выросла во 2 квартале 2023 года на 0,1 пп до 8,4%.

Доля Сбера на рынке кредитования корпоративных клиентов выросла на 0,5 пп за 1 полугодие до 32,6%.

Во 2 квартале 2023 года выдано 4,6 триллиона корпоративных кредитов.

Сбер увеличил портфель проектного финансирования бизнеса на 7,3% во 2 квартале 2023 года, который достиг 7,8 триллионов рублей. Кредитный портфель финансирования строительства жилья вырос на 7,5% во 2 квартале 2023 года и составил 3,4 триллиона рублей.



Кредитный портфель малого и среднего предпринимательства (МСП) составил более 5,3 триллионов рублей. (+12% за 2 квартал 2023 года и +15% с начала года)9. Доля Сбера на рынке кредитования МСП составила 46%9.

Средства физических лиц превысили 20 триллионов рублей, показав рост на 8,5% за 2 квартал 2023 года (+7,4% без учета валютной переоценки8) или на 8,8% с начала года (+6,8% без учета валютной переоценки8). Стоимость средств физических лиц за 2 квартал 2023 года осталась на прежнем уровне в 3,4%.

Сбер расширяет диапазон валют, в которых физические лица могут открыть счёт или вклад, а также улучшает условия по ним. Так, с июня 2023 года сберегательный счет доступен в индийской рупии, также был запущен новый вклад — в дирхамах ОАЭ.



Средства юридических лиц выросли на 10,2% за 2 квартал 2023 года (+7,9% без учета валютной переоценки8) или на 12% с начала года (+7% без учета валютной переоценки8) до 12,7 триллионов рублей. Стоимость средств юридических лиц выросла на 0,2 пп за 2 квартал 2023 года до 4,1%.

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 100% на конец первого полугодия 2023 года.

Основные показатели качества кредитного портфеля

Качество кредитного портфеля во 2 квартале 2023 года остается на стабильном уровне по всем основным сегментам. Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, не изменилась с начала года и составила 3,9%.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 138,4%.

Основные показатели достаточности капитала Группы

Базовый капитал 1-го уровня вырос на 2,5% с начала года до 5,5 триллионов рублей. Снижение показателя за 2 квартал произошло за счет выплаты рекордных дивидендов по итогам 2022 года в размере 565 миллиардов рублей. Общий капитал вырос с начала года на 2,5% и составил 5,8 триллионов рублей.

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, выросли на 8,6% с начала года до 39,6 триллионов рублей преимущественно за счет роста кредитного портфеля. Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась с начала года на 1,2 пп до 82,7%.

За первое полугодие 2023 года коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 13,8% и 14,2% соответственно, а общего капитала –14,7%.

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 составил 13,4% на конец первого полугодия 2023 года.

Технологическое лидерство

Залогом высокого качества работы и результатов Сбера становится технологическое лидерство, которое позволяет разрабатывать новые и востребованные бизнесом и рынком продукты для решения задач импортозамещения и цифровой трансформации.

Технологическая платформа Platform V от Сбера заняла 1 место в номинации "Платформа года для импортозамещения" на церемонии премии CNews "Импортозамещение года".

от Сбера заняла 1 место в номинации "Платформа года для импортозамещения" на церемонии премии CNews "Импортозамещение года". В апреле Сбер запустил в режиме тестирования мультимодальную нейросеть GigaChat . Она может отвечать на вопросы, разговаривать с пользователем, генерировать изображения по текстовому описанию и писать программный код. Архитектура сервиса GigaChat основана на нейросетевом ансамбле модели NeONKA, включающей различные нейросетевые модели и метод supervised fine-tuning, reinforcement learning with human feedback.

. Она может отвечать на вопросы, разговаривать с пользователем, генерировать изображения по текстовому описанию и писать программный код.

Сбер представил новую версию нейросети — Kandinsky 2.2 — теперь можно создавать фотореалистичные изображения с более высоким разрешением. Для дообучения нейросети использовался датасет в размере 1,5 миллиард пар "текст — изображение". Это на 300 миллионов больше, чем в предыдущей версии.

SalutSpeech, решение для генерации и расшифровки речи, теперь доступно и физическим лицам. Например, с помощью SalutSpeech можно озвучивать подкасты и аудиокниги, делать текстовые расшифровки лекций и многое другое.

Сбер предложил рынку собственную платформу SalutRPA для роботизации бизнес-процессов. Это решение оптимально для работы с большим объемом рутинных операций. SalutRPA легко интегрируется с другими ИТ-решениями и позволяет применять low-code инструменты, C#, Python и Java.

Во 2 квартале 2023 года Сбер вывел на внешний рынок аналитическую платформу "Навигатор". Она поддерживает более 70 форматов представления данных, позволяет создавать дэшборды и анализировать отчётность, формировать BI-аналитику в режиме low-code/no-code и многое другое.

Выведена на рынок новая платформа Сберадля интеллектуального анализа бизнес-процессов на основе цифровых следов в информационных системах — Sber Process Mining. С помощью инструментов визуализации и машинного обучения платформа восстанавливает фактический процесс, выявляет в нем узкие места и формирует рекомендации и оптимальный сценарий выполнения процесса, что позволяет удешевить его более чем на 10%.

СберАвтоТех и один из ведущих автомобильных грузоперевозчиков Globaltruck запустили коммерческие беспилотные грузоперевозки по маршруту Москва - Санкт-Петербург.

Количество ежемесячных пользователей (MAU) виртуальных ассистентов Салют превысило 17 миллионов человек в СберБанк Онлайн и других цифровых поверхностях Сбера.

Число проданных умных устройств Сбера с ассистентом Салют превысило 1,8 миллион (+0,4 миллиона с начала года).

ESG

Сегодня Сбер выступает одним из лидеров ESG-повестки и вносит весомый вклад в направление ответственного финансирования в России.

На конец 2 квартала 2023 года портфель ответственного финансирования , включающий зелёные, социальные и ESG-кредиты, превысил 1,6 триллион рублей.

, включающий зелёные, социальные и ESG-кредиты, превысил 1,6 триллион рублей. Во 2 квартале 2023 года были приняты и опубликованы сразу два важных документа. Политика ответственного финансирования - регламентирует подходы к управлению ESG-рисками кредитно-инвестиционного портфеля, описывает миссию и принципы ответственного финансирования, оценку рисков и механизм принятия решений о финансировании. Энергетическая политика Сбера – определяет текущую деятельность подразделений банка в части использования энергетических ресурсов и обеспечивает системную работу по их управлению. Развитие современных подходов в области зеленых и энергосберегающих технологий не только приближает Сбер к углеродной нейтральности, но и дает видимый экономический эффект для Сбера, партнеров и клиентов.



Достижения Сбера в области устойчивого развития отмечены различными наградами и премиями. За первое полугодие Сбер стал номинантом и победителем 14 престижных российских конкурсов и премий.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Сберу ESG-рейтинг ESG-B уровня ESG-2, соответствующий очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.

Согласно обзору Национального рейтингового агентства Сбер был признан лидером внедрения практик устойчивого развития в финансовом секторе.

Сразу шесть проектов Сбера стали лауреатами государственной программы «Лучшие ESG-проекты России». В их числе: Проект "ESG-трансформация Сбера как драйвера изменений в области устойчивого развития в стране" одержал победу в номинации "ESG-трансформация бизнеса". Проект "Свое дело" для самозанятых победил в номинации "Достойная работа и экономический рост. Программы экономического роста". Победителем в номинации "Качественное образование. Образовательные программы" стал проект "Повышение уровня киберкультуры населения России".



1 Показатель чистой прибыли включает данные по прекращенной деятельности. Базовая прибыль на акцию рассчитывается посредством деления прибыли (убытка), принадлежащей акционерам-держателям обыкновенных акций Банка, прибыли (убытка) от продолжающейся деятельности, на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров Банка.

2 Оперативные данные.

3 Включает чистый расход от создания резерва по кредитным обязательствам и переоценку кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества.

4 Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина.

5 На основе прибыли от продолжающейся деятельности.

6 Данные представлены по итогам 2022 года.

7 До вычета резерва под обесценение.

8 По данным Управленческого учета.

9 По спискам субъектов МСП, включенных в реестр ФНС 30.06.23. Рыночные доли указаны по состоянию на май 2023 года.