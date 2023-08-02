Житель Коми поджег автомобиль своей подруги ради прощения

В апреле 2023 года мужчина взял с собой 5-литровую канистру с бензином и поехал к дому своей бывшей сожительницы вместе с напарником. Когда женщина в очередной раз не простила мужчину, последний достал канистру, разлил бензин на капот и лобовое стекло ее автомобиля во дворе дома и поджег. При этом знакомый, который подвез сыктывдинца, не был заранее в курсе о дальнейшем поджоге. После того как машина загорелась, мужчина ретировался с места преступления вместе с изумленным знакомым.