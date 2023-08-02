Житель Коми поджег автомобиль своей подруги ради прощения
- 21:00 2 августа
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- Олег Помидоров
Мужчина решил привлечь внимание своей бывшей сожительницы с помощью поджога ее личного автотранспорта.
В отношении 42-летнего жителя Сыктывдинского района прокуратура столицы Коми утвердила обвинительное заключение по факту поджога мужчиной автомобиля.
Следствие установило, что сыктывдинец пытался примириться со своей бывшей сожительницей из Сыктывкара, но после многочисленных неудачных попыток решил необычным способом завоевать ее внимание.
В апреле 2023 года мужчина взял с собой 5-литровую канистру с бензином и поехал к дому своей бывшей сожительницы вместе с напарником. Когда женщина в очередной раз не простила мужчину, последний достал канистру, разлил бензин на капот и лобовое стекло ее автомобиля во дворе дома и поджег. При этом знакомый, который подвез сыктывдинца, не был заранее в курсе о дальнейшем поджоге. После того как машина загорелась, мужчина ретировался с места преступления вместе с изумленным знакомым.
Правоохранители быстро установили личность поджигателя, так как мужчина отправлял сообщения с угрозами о возможном поджоге бывшей сожительнице. Однако женщина не воспринимала серьезность этих угроз.
Горящий автомобиль достаточно быстро потушили, но эксперты сделали заключение, что машина не подлежит ремонту.
Для дальнейшего рассмотрения уголовное дело передано в сыктывкарский городской суд.
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