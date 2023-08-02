17-летняя сыктывкарка помогла мошенникам обокрасть пенсионеров на 650 тысяч рублей
- 20:00 2 августа
- 16+
- Олег Помидоров
В Сыктывкаре подросток поспособствовала мошенникам украсть у двух пенсионерок 650 тысяч рублей. Об этом сообщает следственный комитет по Коми.
Как выяснилось, в феврале 2023 года 17-летняя девушка состояла в организованной группе. Путем обмана она с другими мошенниками смогла получить 600 тысяч рублей у 79-летней сыктывкарки.
Пенсионерка сообщила, что один из аферистов позвонил ей на телефон и представился сотрудником полиции. Неизвестный сообщил о неком ДТП, которую якобы устроила дочь потерпевшей. Мошенник потребовал от пенсионерки деньги, чтобы избежать уголовной ответственности. Женщина испугалась и сразу же сообщила незнакомцу свой адрес. После чего к ней приехала девушка-курьер: сначала она забрала 200 тысяч рублей, а затем 400 тысяч рублей.
После получения средств 17-летняя девушка-курьер зачисляла их часть на счета мошенников, оставляя себе процент.
Аналогичную афере подросток с мошенниками провернули с другой пенсионеркой. Женщину также ввели в заблуждение и потребовали от нее 50 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд.
...