17-летняя сыктывкарка помогла мошенникам обокрасть пенсионеров на 650 тысяч рублей

В Сыктывкаре подросток поспособствовала мошенникам украсть у двух пенсионерок 650 тысяч рублей. Об этом сообщает следственный комитет по Коми.

Как выяснилось, в феврале 2023 года 17-летняя девушка состояла в организованной группе. Путем обмана она с другими мошенниками смогла получить 600 тысяч рублей у 79-летней сыктывкарки.