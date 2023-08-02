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17-летняя сыктывкарка помогла мошенникам обокрасть пенсионеров на 650 тысяч рублей

17-летняя сыктывкарка помогла мошенникам обокрасть пенсионеров на 650 тысяч рублей Фото "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре подросток поспособствовала мошенникам украсть у двух пенсионерок 650 тысяч рублей. Об этом сообщает следственный комитет по Коми.

Как выяснилось, в феврале 2023 года 17-летняя девушка состояла в организованной группе. Путем обмана она с другими мошенниками смогла получить 600 тысяч рублей у 79-летней сыктывкарки. 

Пенсионерка сообщила, что один из аферистов позвонил ей на телефон и представился сотрудником полиции. Неизвестный сообщил о неком ДТП, которую якобы устроила дочь потерпевшей.  Мошенник потребовал от пенсионерки деньги, чтобы избежать уголовной ответственности. Женщина испугалась и сразу же сообщила незнакомцу свой адрес. После чего к ней приехала девушка-курьер: сначала она забрала 200 тысяч рублей, а затем 400 тысяч рублей. 

После получения средств 17-летняя девушка-курьер зачисляла их часть на счета мошенников, оставляя себе процент. 

Аналогичную афере подросток с мошенниками провернули с другой пенсионеркой. Женщину также ввели в заблуждение и потребовали от нее 50 тысяч рублей. 

Уголовное дело направлено в суд. 

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