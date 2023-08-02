В Коми в одном из гаражей нашли труп мужчины
- 19:00 2 августа
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Печоре спасатели в одном из гаражей обнаружили труп мужчины. Правоохранители сообщили, что в смерти печорца нет признаков криминала.
31 июля жительница Печоры искала своего мужа 1982 года рождения. В попытках дозвониться до него, она услышала рингтон его телефона в одном из гаражей по адресу Транспортный проезд, 1а. Дверь в гараж была заперта.
Для вскрытия гаража женщина вызвала спасателей. Когда профессионалы смогли открыть дверь, они обнаружили там бездыханное тело мужчины.
По данным следственного управления следственного комитета Республики Коми, в смерти мужчины нет признаков криминала. Ранее, мужчина имел заболевание, из-за которого, скорее всего, мог умереть.
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