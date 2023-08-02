В Коми в одном из гаражей нашли труп мужчины

В Печоре спасатели в одном из гаражей обнаружили труп мужчины. Правоохранители сообщили, что в смерти печорца нет признаков криминала.

31 июля жительница Печоры искала своего мужа 1982 года рождения. В попытках дозвониться до него, она услышала рингтон его телефона в одном из гаражей по адресу Транспортный проезд, 1а. Дверь в гараж была заперта.