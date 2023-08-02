Жителя Коми осудили за поддельные водительские права
- 18:00 2 августа
- 0+
- Олег Помидоров
Мужчина из Вуктыла приобрел поддельные права и попал на скамью подсудимых.
Как рассказали в региональной пресс-службе судов, Вуктыльский горсуд огласил приговор в отношении мужчины, который управлял автомобилем имея при себе поддельные права.
Еще в 2021 году мужчина оформил на свое имя поддельное водительское удостоверение. В апреле 2023 года недалеко от дома по адресу Комсомольская, 5 в Вуктыле, сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль “ВАЗ” и попросили водителя транспортного средства предъявить водительское удостоверение. Мужчина предъявил правоохранителям поддельные документы.
В суде мужчина полностью признал свою вину, а уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Жителя Вуктыла признали виновным и приговорили к шести месяцам ограничения свободы.
...