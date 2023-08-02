Жителя Коми осудили за поддельные водительские права

Мужчина из Вуктыла приобрел поддельные права и попал на скамью подсудимых. Как рассказали в региональной пресс-службе судов, Вуктыльский горсуд огласил приговор в отношении мужчины, который управлял автомобилем имея при себе поддельные права.

Еще в 2021 году мужчина оформил на свое имя поддельное водительское удостоверение. В апреле 2023 года недалеко от дома по адресу Комсомольская, 5 в Вуктыле, сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль “ВАЗ” и попросили водителя транспортного средства предъявить водительское удостоверение. Мужчина предъявил правоохранителям поддельные документы.