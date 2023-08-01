В Коми конфисковали автомобиль кировчанина за пьяную езду
- 21:30 1 августа
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- Олег Помидоров
Мужчина из Кирова поехал на заработки в Прилузский район Коми. За рулем автомобиля он находился в нетрезвом состоянии.
Как рассказали в региональной прокуратуре, Прилузский суд огласил приговор в отношении жителя Кировской области в рамках уголовного дела.
Суд установил, что 26 апреля 2023 года житель Кирова приехал в Прилузский район на заработки. Уже находясь в районе, мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции. Водитель был пьян. Оказалось, что не так давно мужчину привлекали к административной ответственности за пьяную езду.
В суде житель Кировской области полностью признал свою вину. В отношении подсудимого вынесли приговор в виде 200 часов обязательных работ, а также запрет на управление транспортным средством на срок до 2,6 лет. Также у мужчины конфисковали автомобиль “Рено”.
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