В Коми конфисковали автомобиль кировчанина за пьяную езду

Мужчина из Кирова поехал на заработки в Прилузский район Коми. За рулем автомобиля он находился в нетрезвом состоянии.

Как рассказали в региональной прокуратуре, Прилузский суд огласил приговор в отношении жителя Кировской области в рамках уголовного дела.