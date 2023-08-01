В Коми продолжается борьба с несанкционированными свалками
- 20:00 1 августа
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- Олег Помидоров
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич, рассказала на совещании в правительстве Коми о том, как сейчас обстоит ситуация с несанкционированными свалками в республике.
Екатерина Киселевич отметила, что в Коми проводится плановая работа по ликвидации несанкционированных свалок в рамках национального проекта “Экология”.
Так, за прошлый год количество несанкционированных свалок превысило количество ликвидированных свалок. Например, в конце 2022 года, на всей территории республики выявили 261 свалку площадью в 5 кубических метров и более.
Количество несанкционированных свалок в регионе продолжает расти и сейчас их в Коми 283.
Региональное Минприроды принимают различные меры реагирования по устранению таких свалок. Сейчас существуют 99 судебных решений по их ликвидации, также в отношении виновных лиц направлены 159 претензий.
Основная часть отходов находится в границах земель населенных пунктов. Свои предложения по ликвидации также должен будет вынести Регоператор Севера.
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