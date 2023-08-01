В Коми продолжается борьба с несанкционированными свалками

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич, рассказала на совещании в правительстве Коми о том, как сейчас обстоит ситуация с несанкционированными свалками в республике.

Екатерина Киселевич отметила, что в Коми проводится плановая работа по ликвидации несанкционированных свалок в рамках национального проекта “Экология”.