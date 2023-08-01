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В Коми стало на 52 правоохранителя больше

В Коми стало на 52 правоохранителя большефото МВД по Коми

1 августа в Сыктывкаре прошла торжественная церемония приведения молодых сотрудников полиции к присяге.

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, в столице Коми рядом с мемориалом “Вечная слава” прошла церемония приведения полицейских к присяге.

52 молодых правоохранителя произнесли клятву верности народу и Отечеству. Новоиспеченные сотрудники отправятся служить в органы следствия, дознания. Часть из них станут сотрудниками Патрульно-постовой службы и Госавтоинспекции. Некоторые займут должность участкового уполномоченного полиции.

Также, с принятием присяги офицеров и сержантов поздравили министр внутренних дел Республики Коми Андрей Сицский, главы различных служб и ветераны полиции.
 

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