В Коми стало на 52 правоохранителя больше
- 19:00 1 августа
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- Олег Помидоров
фото МВД по Коми
1 августа в Сыктывкаре прошла торжественная церемония приведения молодых сотрудников полиции к присяге.
Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, в столице Коми рядом с мемориалом “Вечная слава” прошла церемония приведения полицейских к присяге.
52 молодых правоохранителя произнесли клятву верности народу и Отечеству. Новоиспеченные сотрудники отправятся служить в органы следствия, дознания. Часть из них станут сотрудниками Патрульно-постовой службы и Госавтоинспекции. Некоторые займут должность участкового уполномоченного полиции.
Также, с принятием присяги офицеров и сержантов поздравили министр внутренних дел Республики Коми Андрей Сицский, главы различных служб и ветераны полиции.
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