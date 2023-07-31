В Коми мужчина убил своего напарника на охоте

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, охотнику огласили приговор вследствие непредумышленного убийства своего напарника. 13 января 2023 года несколько мужчин ушли в лес Сыктывдинского района для охоты на волков. В ходе охоты, один из мужчины выстрелил из карабина в предполагаемую цель впереди себя. Выяснилось, что мужчина попал в собственного напарника.

От полученных ранений в ходе выстрела второй мужчина скончался на месте.