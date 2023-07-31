В Коми мужчина убил своего напарника на охоте
- 21:30 31 июля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Как рассказали в пресс-службе судов Коми, охотнику огласили приговор вследствие непредумышленного убийства своего напарника.
13 января 2023 года несколько мужчин ушли в лес Сыктывдинского района для охоты на волков. В ходе охоты, один из мужчины выстрелил из карабина в предполагаемую цель впереди себя. Выяснилось, что мужчина попал в собственного напарника.
От полученных ранений в ходе выстрела второй мужчина скончался на месте.
Охотник полностью признал свою вину. Суд назначил мужчине один год ограничения свободы. Также ему запретили заниматься охотой на 1,6 года. Помимо этого, охотничьей карабин был конфискован в счет государства, а также охотник должен будет выплатить компенсацию в районе одного миллиона рублей.
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