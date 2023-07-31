Житель Коми ударил ножом знакомого из-за незаряженного телефона
- 21:00 31 июля
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- Олег Помидоров
В Усть-Куломском районе мужчина ударил ножом своего знакомого, так как его телефон не успел зарядиться, а последний попросил покинуть его жилище.
Как рассказали в региональной прокуратуре, мировой судья Ульяновского судебного участка Усть-Куломского района огласил приговор в отношении 59-летнего мужчины.
Суд установил, что в марте 2023 года мужчина уехал из Усть-Кулома в Кебанъель, где позже повстречал своего знакомого. За старую встречу мужчины решили выпить горячительного напитка, после чего они оба отправились к последнему домой.
Позднее, хозяин дома попросил своего знакомого покинуть жилище. Однако усть-куломец не спешил уходить, так как его телефон еще не успел зарядиться. На почве этого у мужчин возникла ссора, в ходе которой гость нанес владельцу помещения несколько ударов ножом в область шеи и спины. Мужчина получил легкий вред здоровью.
Выяснилось, что усть-куломец не так давно освободился из мест лишения свободы. До 2022 года мужчина отбывал срок за преступление против собственности.
Мужчину, с учетом его криминального прошлого, приговорили к 1 году 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
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