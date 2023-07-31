Житель Коми ударил ножом знакомого из-за незаряженного телефона

В Усть-Куломском районе мужчина ударил ножом своего знакомого, так как его телефон не успел зарядиться, а последний попросил покинуть его жилище.

Как рассказали в региональной прокуратуре, мировой судья Ульяновского судебного участка Усть-Куломского района огласил приговор в отношении 59-летнего мужчины.