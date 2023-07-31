Потерявшегося грибника из Коми нашли по камерам видеонаблюдения

Правоохранители узнали путь грибника по видеокамерам наружного наблюдения и впоследствии смогли обнаружить его. Выяснилось, что в прошлом году он уже терялся в лесах. Сотрудники “СПАС-Коми” подвели итоги работы прошедшей недели.

Так, 28 июля, в районе Параськиных озер, недалеко от дороги Ухта-Сыктывкар потерялись отец и его дочь. На место пропажи людей выехал ухтинский спасотряд. С помощью обычной сотовой связи спасатели смогли вывести заблудившихся родственников.

А на лесной дороги Ухта-Четлом в тот же день пропал мужчина, который утром ушел за грибами. В обед его супруга стала переживать и позвонила в полицию, заявив о пропаже мужа. Так как супруг не рассказал, куда он направился, правоохранители решили вычислить его путь с помощью камер наружного наблюдения.

Ближе к вечеру спасатели смогли выявить местонахождение мужчины, которого сориентировали и направили на выход к дороге.