В Коми продолжаются два действующих пожара

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

По данным системы “Лесные пожары”, на территории Республики Коми есть два действующих пожара. Один из пожаров обнаружили спасатели в ходе лесоавиационных работ. Возгорание началось 27 июля на территории Усть-Цилемского района. Причина появления пожара – грозы. Сейчас площадь возгорания составляет 50 гектаров. При этом нынешний статус пожара в системе “Лесные пожары” – возобновился.

Еще одно возгорание было зафиксировано сегодня, 31 июля, в Троицко-Печорском районе. В качестве причины пожара может быть множество факторов. Площадь возгорания достаточно мала – 0.01 гектара.