В Коми продолжаются два действующих пожара
- 19:00 31 июля
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- Олег Помидоров
По данным системы “Лесные пожары”, на территории Республики Коми есть два действующих пожара.
Один из пожаров обнаружили спасатели в ходе лесоавиационных работ. Возгорание началось 27 июля на территории Усть-Цилемского района. Причина появления пожара – грозы. Сейчас площадь возгорания составляет 50 гектаров. При этом нынешний статус пожара в системе “Лесные пожары” – возобновился.
Еще одно возгорание было зафиксировано сегодня, 31 июля, в Троицко-Печорском районе. В качестве причины пожара может быть множество факторов. Площадь возгорания достаточно мала – 0.01 гектара.
Как сообщают региональные Минприроды, с начала пожароопасного сезона на территории Республики Коми было ликвидировано 40 пожаров. Их общая площадь составила более 142 гектаров.
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