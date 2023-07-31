В Коми правоохранители поймали 78 пьяных водителей

За минувшую неделю сотрудники Госавтоинспекции остановили на территории Республики Коми 78 водителей, которые были в состоянии алкогольного опьянения или отказались проходить медицинское освидетельствование.

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, за прошлую неделю с 24 по 30 июля, сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления транспортными средствами 78 человек. Некоторые среди них оказались в нетрезвом виде, другие же – не стали проходить медосвидетельствование.