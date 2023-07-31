В Коми правоохранители поймали 78 пьяных водителей
- 18:00 31 июля
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- Олег Помидоров
За минувшую неделю сотрудники Госавтоинспекции остановили на территории Республики Коми 78 водителей, которые были в состоянии алкогольного опьянения или отказались проходить медицинское освидетельствование.
Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, за прошлую неделю с 24 по 30 июля, сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления транспортными средствами 78 человек. Некоторые среди них оказались в нетрезвом виде, другие же – не стали проходить медосвидетельствование.
В отношении четырех жителей Коми возбудили уголовные дела, так как ранее они уже садились за руль в состоянии алкогольного опьянения.
За прошедшие выходные сотрудники ГИБДД выявили 39 автоводителей, которые также были пьяными или не стали проходить медицинское освидетельствование.
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