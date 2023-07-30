В эфире “Вечернего Про Города” выступит группа, исполняющая пост-шансон
- 14:15 30 июля
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- Олег Помидоров
30 июля в клубе Маяковский состоится новый прямой эфир проекта “Вечерний Про Город”. Гостями музыкального вечера станет группа “ОПРИХОД”.
Музыкальный коллектив “ОПРИХОД” появился на свет в 2003 году. Основал ее сыктывкарский музыкант Владимир Русанов. Вот уже 20 лет группа радует жителей Коми и за пределами региона своим необычным звучанием в жанрах постшансон, трип-шансон, психоделический рок. Также члены группы принимают активное участие в коллаборациях с другими музыкантами и постоянно экспериментируют над звучанием.
Проведет новый выпуск проекта постоянный ведущий Никита Чернов. Соведущим трансляции станет известная в Республике Коми журналист и общественник Дарья Шучалина. Проект осуществляется силами творческой медиакоманды “ВЭФИРЕ” и портала “Про Город Сыктывкар”.
Не пропустите премьеру нового эфира в группе портала “Про Город Сыктывкар”. Сегодня, 30 июля, в 19:00.
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