В эфире “Вечернего Про Города” выступит группа, исполняющая пост-шансон

30 июля в клубе Маяковский состоится новый прямой эфир проекта “Вечерний Про Город”. Гостями музыкального вечера станет группа “ОПРИХОД”.

Музыкальный коллектив “ОПРИХОД” появился на свет в 2003 году. Основал ее сыктывкарский музыкант Владимир Русанов. Вот уже 20 лет группа радует жителей Коми и за пределами региона своим необычным звучанием в жанрах постшансон, трип-шансон, психоделический рок. Также члены группы принимают активное участие в коллаборациях с другими музыкантами и постоянно экспериментируют над звучанием.