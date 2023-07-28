В Коми бухгалтера осудили за фиктивную поездку
- 28 июля 20:00
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Бухгалтер из Усинска оказался на скамье подсудимых после оформления подложных документов по оплате проезда к месту отдыха.
Усинский городской суд огласил приговор в отношении 27-летнего местного жителя. Мужчина работал бухгалтером в одном из бюджетных учреждений и, с использованием служебного положения, оформил подложные документы по оплате проезда к месту отдыха в Новосибирск и обратно.
Позднее выяснилось, что мужчина провел отпуск в Усинске, а также не выезжал за его пределы. При этом, он получил из бюджета на оплату проезда 46 тысяч рублей.
Мужчина полностью возместил причиненный ущерб. Суд назначил бывшему бухгалтеру наказание, в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей в счет государства.
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