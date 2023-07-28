В Коми завершили очистку после нефтеразлива
- 28 июля 19:00
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- Олег Помидоров
Напомним, 1 июля стало известно, что под Усинском, в 500 метрах от реки Колва произошла разгерметизация нефтепровода “Нобель Ойл”. Первая информация о произошедшей аварии появилась только вечером 2 июля. По факту загрязнении следственный комитет возбудил уголовное дело.
Глава Минприроды Коми рассказала в своем телеграм-канале, что 28 июля завершилась очистка территории от загрязнения в следствии разлива нефти.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Екатерина Киселевич отметила, что компания “Нобель Ойл” сообщила о прекращении работ по очистке территории от нефтепродуктов под Усинском. Также министр добавила, что в понедельник комиссия проверит очищенный участок и вынесет свой вердикт по проведенной очистке территории.
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