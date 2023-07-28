В Коми завершили очистку после нефтеразлива

Напомним, 1 июля стало известно, что под Усинском, в 500 метрах от реки Колва произошла разгерметизация нефтепровода “Нобель Ойл”. Первая информация о произошедшей аварии появилась только вечером 2 июля. По факту загрязнении следственный комитет возбудил уголовное дело.

Глава Минприроды Коми рассказала в своем телеграм-канале, что 28 июля завершилась очистка территории от загрязнения в следствии разлива нефти.