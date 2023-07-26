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Следственный комитет Коми опроверг задержание исполняющего обязанности мэра Воркуты

Следственный комитет Коми опроверг задержание исполняющего обязанности мэра ВоркутыФото из архива "Про Город Сыктывкар"

26 июля в телеграм-каналах и в социальных сетях стала появляться информация о задержании исполняющего обязанности мэра Воркуты Александра Камкина. 

Как рассказали в БНК, по данным пресс-службы регионального следственного комитета и администрации Заполярья, сведения о задержании исполняющего обязанности мэра Воркуты Александра Камкина не соответствуют действительности.

18 июля он был назначен исполняющим обязанности на время нахождения мэра Воркуты Ярослава Шапошникова в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее, появилась информация, что глава управления ЖКХ по Воркуте Кирилл Арабов был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В отношении его возбудили уголовное дело.

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