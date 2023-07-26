Следственный комитет Коми опроверг задержание исполняющего обязанности мэра Воркуты
- 21:00 26 июля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
26 июля в телеграм-каналах и в социальных сетях стала появляться информация о задержании исполняющего обязанности мэра Воркуты Александра Камкина.
Как рассказали в БНК, по данным пресс-службы регионального следственного комитета и администрации Заполярья, сведения о задержании исполняющего обязанности мэра Воркуты Александра Камкина не соответствуют действительности.
18 июля он был назначен исполняющим обязанности на время нахождения мэра Воркуты Ярослава Шапошникова в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее, появилась информация, что глава управления ЖКХ по Воркуте Кирилл Арабов был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В отношении его возбудили уголовное дело.
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