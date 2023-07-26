Мэр одного из городов Коми отправился в зону проведения специальной военной операции
- 19:00 26 июля
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- Олег Помидоров
26 июля стало известно, что мэр Воркуты Ярослав Шапошников заключил контракт и отправился на СВО.
Из телеграм-каналов стало известно, что мэр Заполярья Ярослав Шапошников 24 июля 2023 года заключил контракт и отбыл в зону проведения специальной военной операции.
Также эту информацию подтвердила порталу “Про Город Сыктывкар” пресс-служба администрации города Воркута.
О том, что глава Воркуты Ярослав Шапошников отправится на СВО, стало известно еще в конце марта 2023 года. Однако только сейчас градоначальник заключил контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции.
Тогда мэр Заполярья заявлял, что пришло время поддержать бойцов и ему самому следует принять участие в СВО в качестве военнослужащего Министерства Обороны России.
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