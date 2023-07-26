Сыктывкарский суд арестовал социолога-иноагента на два месяца за оправдание терроризма

26 июля в Сыктывкарском городском суде избрали меру пресечения социологу Борису Кагарлицкому. На территории России он признан иноагентом. Причина заключения в СИЗО – публичное оправдание терроризма. Социолог-иноагент связал свое уголовное дело с постом в социальных сетях, в котором он критиковал власти. Об этом он заявил журналистам перед судебным заседанием.

Мужчине инкриминируют публичное оправдание терроризма. Само заседание было закрытым. Резолютивную часть суд огласил публично перед журналистами. Борису Кагарлицкому избрали меру пресечения в виде ареста до 24 сентября 2023 года.