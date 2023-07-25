В Коми пройдет суд по убийству, которое произошло в 1978 году

В 1978 году молодой ухтинец убил охранника в детском саду, а в 2001 году сам умер.

Как рассказали в региональной прокуратуре, зампрокурора города Ухта утвердил обвинение по уголовному делу, которое открыли еще 45 лет назад. Тогда, это дело было открыто в рамках уголовного кодекса РСФСР по статье 103 – убийство.