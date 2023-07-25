В Коми пройдет суд по убийству, которое произошло в 1978 году
- 21:30 25 июля
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- Олег Помидоров
В 1978 году молодой ухтинец убил охранника в детском саду, а в 2001 году сам умер.
Как рассказали в региональной прокуратуре, зампрокурора города Ухта утвердил обвинение по уголовному делу, которое открыли еще 45 лет назад. Тогда, это дело было открыто в рамках уголовного кодекса РСФСР по статье 103 – убийство.
Следствие считает, что 12 июня 1978 года, 18-летний житель Ухты употреблял алкоголь с 65-летним сторожем детского сада. После, у мужчин возник конфликт, в ходе него юноша несколько раз ударил собутыльника. От ранений сторож скончался.
В то время экспертные методики не помогли раскрыть виновника преступления. В 2023 году расследование возобновили, после обнаружения следов пальцев рук на бутылке из-под алкоголя. Также правоохранители опросили человека, обладавшего информацией о том преступлении и 46 других свидетелей.
Юноша, который совершил преступление, умер в 2001 году. При этом информация все равно была передана в суд, так как родственники были против прекращения дела по нереабилитирующему основанию.
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