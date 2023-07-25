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Сыктывкарка получила срок за поддельные документы для соцвыплат

Сыктывкарка получила срок за поддельные документы для соцвыплатФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарский горсуд огласил приговор в отношении 22-летней девушки, которая использовала поддельные документы для получения социальных выплат.

Суд установил, что девушка, которая не имела постоянной регистрации на территории России, в январе 2022 года заказала за деньги поддельные документы о регистрации по месту пребывания на свое имя и на имя собственного ребенка.

После получения фиктивных документов, сыктывкарка отправилась в ближайший МФЦ для получения социальных выплат. В августе 2022 года девушка повторно приобрела поддельные документы для дальнейшего получения пособий.

В октябре 2022 года правоохранители изъяли у девушки поддельные свидетельства о регистрации по месту пребывания.

Сыктывкарку признали виновной в подделке документов и приговорили к 6 месяцам ограничения свободы.
 

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