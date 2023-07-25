Сыктывкарка получила срок за поддельные документы для соцвыплат

Сыктывкарский горсуд огласил приговор в отношении 22-летней девушки, которая использовала поддельные документы для получения социальных выплат.

Суд установил, что девушка, которая не имела постоянной регистрации на территории России, в январе 2022 года заказала за деньги поддельные документы о регистрации по месту пребывания на свое имя и на имя собственного ребенка.