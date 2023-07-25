Пострадавшая от укуса собаки несовершеннолетняя сыктывкарка взыскала компенсацию
- 20:00 25 июля
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- Олег Помидоров
17-летняя девушка из Эжвинского района Сыктывкара взыскала с администрации компенсацию морального вреда за укус безнадзорной собаки.
Прокуратура Эжвинского района Сыктывкара провела проверку после обращения матери 17-летней девушки по факту нападения собаки на ее дочь.
Как рассказали в региональной прокуратуре, 10 февраля 2022 года на крыльце подъезда одного из домов в Эжве, на несовершеннолетнюю девушку напала безнадзорная собака. Животное укусило ее за левую руку.
В течении следующих шести месяцев 2022 года после происшествия, девушка проходила лечение.
Прокуратура района обратилась в суд для взыскания с эжвинской администрации компенсации в пользу девушки.
В суде иск удовлетворили. Администрация Эжвинского района Сыктывкара обязана выплатить девушке компенсацию в 50 тысяч рублей.
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