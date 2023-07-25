Алексея Просужих освободили от должности зампреда правительства Коми
- 19:00 25 июля
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- Олег Помидоров
фото со страницы Алексея Просужих
Экс-заместитель председателя правительства Республики Коми Алексей Просужих освобожден от своей должности.
25 июля стало известно, что Алексей Просужих освободился от должности заместителя председателя правительства Коми.
Губернатор Республики Коми Владимир Уйба подписал распоряжении об освобождении Алексея Просужих от должности заместителя председателя правительства региона.
Ранее стало известно, что Алексей Просужих ушел в отпуск с последующим увольнений. 15 февраля 2022 года экс-зампреда назначили на новую должность. До этого он был главой Национальной библиотеки Республики Коми. В правительстве Алексей Просужих занимался координацией работы по реализации государственной внутренней политики.
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