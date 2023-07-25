Алексея Просужих освободили от должности зампреда правительства Коми

Ранее стало известно, что Алексей Просужих ушел в отпуск с последующим увольнений. 15 февраля 2022 года экс-зампреда назначили на новую должность. До этого он был главой Национальной библиотеки Республики Коми. В правительстве Алексей Просужих занимался координацией работы по реализации государственной внутренней политики.

