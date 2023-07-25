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Стали известны населенные пункты Коми, в которых может появиться интернет

Стали известны населенные пункты Коми, в которых может появиться интернетФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональные Минцифры рассказали, кто сейчас находится в лидерах по голосованию за интернет.

В этот список попали жители Удорского, Сыктывдинского, Усть-Куломского, Корткеросского и Койгородского районов. По итогам голосования станет известны, в каких населенных пунктах в 2024 году появится интернет и стабильная мобильная связь.

Сейчас в лидерах Важгорт, Чернутьево, Вежъю, Буткан, Троицк, Койтьбож, Великополье, Кемъяр, Красная и Бадьельск.

Онлайн-голосование завершится 13 августа 2023 года на портал Госуслуг. Результаты станут известны 18 декабря 2023 года.

Голосование проводится в рамках реализации федпрограммы “Устранение цифрового неравенства 2.0”. Все это стало возможным благодаря нацпрограмме “Цифровая экономика Российской Федерации”.
 

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