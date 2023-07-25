Стали известны населенные пункты Коми, в которых может появиться интернет

Региональные Минцифры рассказали, кто сейчас находится в лидерах по голосованию за интернет.

В этот список попали жители Удорского, Сыктывдинского, Усть-Куломского, Корткеросского и Койгородского районов. По итогам голосования станет известны, в каких населенных пунктах в 2024 году появится интернет и стабильная мобильная связь.