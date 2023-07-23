В Коми ребенок на велосипеде попал под колеса автомобиля

Водитель 1967 года рождения, управляя транспортным средством “Тойота”, ехал недалеко от парковки, около здания по адресу Строительная, 2. На перекрестке улиц Севастопольская - 30 лет Октября, во время поворота направо, мужчина наехал на велосипедиста 2013 года рождения. При этом мальчик в этот момент переезжал автодорогу на запрещающий сигнал светофора.