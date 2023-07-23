В Коми ребенок на велосипеде попал под колеса автомобиля
- 10:00 23 июля
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- Олег Помидоров
Фото ГИБДД по Коми
В Ухте произошла авария с участием юного велосипедиста и водителя автомобиля.
Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, в городе Ухта, 22 июля в районе 17 вечера произошло дорожно-транспортное происшествие.
Водитель 1967 года рождения, управляя транспортным средством “Тойота”, ехал недалеко от парковки, около здания по адресу Строительная, 2. На перекрестке улиц Севастопольская - 30 лет Октября, во время поворота направо, мужчина наехал на велосипедиста 2013 года рождения. При этом мальчик в этот момент переезжал автодорогу на запрещающий сигнал светофора.
У ребенка медики диагностировали ссадину бедра, госпитализация ему не потребовалась. Мальчик был на улице без присутствия родителей или опекунов.
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