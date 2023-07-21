В одном из городов Коми житель ДНР получил российский паспорт

В Заполярье житель ДНР получил из рук сотрудников отдела по вопросам миграции полиции Воркуты российский паспорт, тем самым став гражданином России. Об этом рассказали в МВД по Коми.

21 июля в отделе по вопросам миграции полиции в городе Воркута состоялась торжественная церемония, на которой житель Донецкой Народной Республики принял присягу, а после – получил долгожданный паспорт гражданина Российской Федерации.