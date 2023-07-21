В одном из городов Коми житель ДНР получил российский паспорт
- 19:30 21 июля
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- Олег Помидоров
фото МВД по Коми
В Заполярье житель ДНР получил из рук сотрудников отдела по вопросам миграции полиции Воркуты российский паспорт, тем самым став гражданином России. Об этом рассказали в МВД по Коми.
21 июля в отделе по вопросам миграции полиции в городе Воркута состоялась торжественная церемония, на которой житель Донецкой Народной Республики принял присягу, а после – получил долгожданный паспорт гражданина Российской Федерации.
Ведомство отметило, что правоохранители максимально быстро и в самые короткие сроки смогли помочь с оформлением всех нужных документов для получения паспорта жителю ДНР.
По случаю церемонии, на вручение также прибыл замначальника воркутинского МВД Денис Агеев, который поздравил мужчина с этим важным днем в его жизни.
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