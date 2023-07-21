"Русские перцы" сами приготовили шаньги по-коми и прогулялись по Сыктывкару

20 и 21 июля известные радиоведущие Антон Юрьев, Дима Морозов и Полина Жукова федеральной радиостанции “Русское радио” посетили Сыктывкар, откуда несколько дней подряд выходили в прямой эфир на всю страну в рамках проекта “Русские перцы”.

Прилетели столичные гости еще вечером 19 июля. Тогда в аэропорту их встретила сыктывкарская команда “Русского радио” и поклонники. Сразу же на выходе со здания началась автограф-сессия и селфи с горожанами.

Утром следующего дня ведущие уже были в сыктывкарской студии, откуда вышли в прямой эфир в проекте “Русские перцы” на всю страну. После этого звезды отправились в село Ыб в Финно-угорский этнопарк. Там ребята переоделись в коми костюмы и попробовали самостоятельно испечь шаньги под чутким руководством экскурсовода. Также ведущие попробовали коми игры.

На следующий день звезды опять вышли в утренний эфир из Сыктывкара, после чего направились гулять по знаменитым местам столицы Коми. Они успели посетить промысловый календарь, инсталляцию “Коми мöс” и грибной переулок.

Когда радиоведущие подошли к памятнику букве “Ö”, познакомиться к ним вышел мэр столицы Коми Владимир Голдин. Сходу глава сыктывкарской администрации в шутку заявил звездам, что из-за загруженности по случаю приезда гостей у мэра не состоялся еженедельный прямой эфир на радио “Пять минут с мэром”. Один из трио “Русских перцев” Антон Юрьев в ответ сказал, что готов провести с мэром целый час.

Параллельно прогулке звезды принимали участие в видеоблоге “Русского радио”, который совсем скоро можно будет посмотреть в группе радиостанции в эфире.

Также известное трио дало небольшое интервью Никите Чернову. В нем блогер спросил звезд, каково им было готовить шаньги по-коми.

“Ощущение? Ты чувствуешь себя просто шеф-поваром всего Сыктывкара”, – рассказал Антон Юрьев.