Спасатели из Коми спасли за день трех женщин

Как рассказали в СПАС-Коми, за минувший день спасатели смогли вызволить из леса трех заблудившихся женщин. Помимо этого, в лесу до сих пор продолжаются поиски одной пропавшей женщины 1985 года рождения.

Например, спасатели обнаружили в лесах, недалеко от поселка Нижний Одес пропавшую женщину 1940 года рождения. Также в поселке Водном под Ухтой была найдена в лесу женщина 1976 года рождения. Еще одна женщина 1950 года рождения была обнаружена в лесах недалеко от поселка Верхняя Максаковка.

Продолжаются поиски женщины, 1985 года рождения. 9 июля 2023 года она отправилась из поселка Верхний Турунью в поселок Нижний Турунью в Койгородском районе.

СПАС-Коми предупреждает о том, что в лесу человека могут подстерегать различные опасности. Специалисты отмечают, что в лес не стоит уходить “по-английски”. Также перед походом необходимо составить маршрут. Обязательно нужно одеваться по погоде, и всегда быть готовым к форс-мажору.