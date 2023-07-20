Водителя из Сыктывкара арестовали за поездку в машине

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Житель столицы Коми, ранее лишенный водительских прав за пьяную езду, был арестован за повторное управление автомобилем. Мировой судья Кутузовского судебного участка Сыктывкара рассмотрел административное дело в отношении жителя столицы Коми. Мужчина сел за руль, будучи лишенным прав за пьяное вождение.

Суд установил, что 33-летний житель Сыктывкара, который в мае 2023 года был лишен водительских прав на 1,5 года за нетрезвую езду, повторно сел за руль.

Выяснилось, что мужчина решил поздним вечером 15 июля поехать с ребенком и девушкой гулять в парк. В районе 22 часов вечера водителя задержали сотрудники ГИБДД.