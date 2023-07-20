Количество раскрываемых убийств в России достигло исторического максимума

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, количество преступлений которые успешно раскрываются в России достигло исторического максимума. Так, за первые полгода 2023 года количество новых преступлений стало меньше на 2%, чем за аналогичный период прошлого года. При этом ущерб от преступлений также снизился – на 42,5%.

Общее количество совершенных преступлений снизилось на 7,1%, а количество убийств и покушений на убийство сократилось на 2,1%. Изнасилований и покушений на изнасилование в России стали совершать на 9,6% меньше.

Также в России стало гораздо меньше преступлений против собственности. Например число разбоев уменьшилось на 11,7%, а грабежей на 25%. Краж в стране стали совершать на 17,6% меньше.

Количество тех преступлений, которые были совершены с применением оружия, боеприпасов и взрывчатки снизилась на 4,3%.

В ведомстве сообщили, что число преступлений, произошедших в общественных местах стало меньше на 8,3%, чем в прошлом, 2022 году.

Раскрываемость преступлений за первые шесть месяцев 2023 года за незаконный оборот наркотических средств стал выше на 11,2%, чем в 2022 году за тот же период. А за это время, правоохранители изъяли около 12,5 тонн запрещенных веществ.

Благодаря реализованным мерам по обеспечению безопасности на дорогах, количество ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 21,6%. Погибло людей на 37% меньше.

За последние 10 лет общее число преступлений в России снизилось на 10,9%.