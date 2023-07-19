В Коми уволили замруководителя Ижемского межрайнного следственного отдела Николая Канева. Мужчине инкриминируют торговлю наркотическими веществами. О случившемся рассказали в пресс-службе Следственного комитета республики.

Как известно, бывшего заместителя руководителя межрайнного следственного отдела обвиняют в продаже наркотиков. Суд заключил Николая Канева под стражу до 7 сентября 2023 года. Как передает издание “Комиинформ”, обвиняемого уволили за нарушение присяги.