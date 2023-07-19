Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми уволили замруководителя Ижемского межрайнного следственного отдела

В Коми уволили замруководителя Ижемского межрайнного следственного отделаФото "Про Город Сыктывкар"

В Коми уволили замруководителя Ижемского межрайнного следственного отдела Николая Канева. Мужчине инкриминируют торговлю наркотическими веществами. О случившемся рассказали в пресс-службе Следственного комитета республики. 

Как известно, бывшего заместителя руководителя межрайнного следственного отдела обвиняют в продаже наркотиков. Суд заключил Николая Канева под стражу до 7 сентября 2023 года. Как передает издание “Комиинформ”, обвиняемого уволили за нарушение присяги. 

Николай Канев служил 16 лет. За такой долгий срок мужчина получил множество наград. Также обвиняемого характеризовали, как примерного семьянина. 

За такое нарушение, бывшему замруководителю Ижемского межрайнного следственного отдела  грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. 

...

  • 0

Популярное

Последние новости