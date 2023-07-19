В Коми уволили замруководителя Ижемского межрайнного следственного отдела
- 21:00 19 июля
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- Олег Помидоров
В Коми уволили замруководителя Ижемского межрайнного следственного отдела Николая Канева. Мужчине инкриминируют торговлю наркотическими веществами. О случившемся рассказали в пресс-службе Следственного комитета республики.
Как известно, бывшего заместителя руководителя межрайнного следственного отдела обвиняют в продаже наркотиков. Суд заключил Николая Канева под стражу до 7 сентября 2023 года. Как передает издание “Комиинформ”, обвиняемого уволили за нарушение присяги.
Николай Канев служил 16 лет. За такой долгий срок мужчина получил множество наград. Также обвиняемого характеризовали, как примерного семьянина.
За такое нарушение, бывшему замруководителю Ижемского межрайнного следственного отдела грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
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