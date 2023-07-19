Одна из больниц в Коми погасила задолженность перед работниками

Ухтинская прокуратура проверила, соблюдаются ли права медицинских работников в части компенсации стоимости до проезда к месту отдыха и обратно для неработающих членов семей.

Выяснилось, что несмотря на действующее законодательство, Ухтинская горбольница №1 задолжала нескольким семьям на общую сумму в более 47 тысяч рублей.