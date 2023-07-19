Одна из больниц в Коми погасила задолженность перед работниками
- 19:00 19 июля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Ухтинская прокуратура проверила, соблюдаются ли права медицинских работников в части компенсации стоимости до проезда к месту отдыха и обратно для неработающих членов семей.
Выяснилось, что несмотря на действующее законодательство, Ухтинская горбольница №1 задолжала нескольким семьям на общую сумму в более 47 тысяч рублей.
По нынешним нормам, госорганы и учреждения Коми обязаны компенсировать расходы на проезд до места отдыха один раз в два года в пределах России любым видом транспорта, включая личный. Также учреждение покрывает расходы на багаж весом до 30 килограм.
После проверок, прокуратура внесла главврачу ухтинской больницы представление об устранении нарушений закона.
Сейчас, задолженность перед работниками погашена.
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