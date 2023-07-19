Житель Воркуты приревновал супругу и убил ее друга
- 18:00 19 июля
- 16+
- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Житель Заполярья получил девять лет колонии за убийство друга своей жены на почве ревности. Теперь мужчине придется отбывать девятилетний срок в колонии строгого режима.
Суд установил, что в декабре 2022 года, между фигурантом уголовного дела и 47-летним мужчиной произошел конфликт во дворе дома по улице Лермонтова в городе Воркута. Оба испытывали взаимную неприязнь. Первый приревновал свою супругу, после чего нанес последнему несколько ударов ножом в область шеи и головы. От травм потерпевший скончался на месте.
Воркутинца признали виновным в умышленном причинении смерти и приговорили его к девяти годам колонии строгого режима.
...