Житель Воркуты приревновал супругу и убил ее друга

Житель Заполярья получил девять лет колонии за убийство друга своей жены на почве ревности. Теперь мужчине придется отбывать девятилетний срок в колонии строгого режима.

Суд установил, что в декабре 2022 года, между фигурантом уголовного дела и 47-летним мужчиной произошел конфликт во дворе дома по улице Лермонтова в городе Воркута. Оба испытывали взаимную неприязнь. Первый приревновал свою супругу, после чего нанес последнему несколько ударов ножом в область шеи и головы. От травм потерпевший скончался на месте.