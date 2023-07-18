В Сыктывкаре горожане останутся без воды на целый день

19 июля в кранах сыктывкарских домов и квартир на 24 часа пропадет вода. В Выльгорте также будет отключено водоснабжение.

Жители столицы Коми не смогут воспользоваться горячей и холодной водой с 8 часов утра 19 июля до 8 часов утра 20 июля 2023 года.