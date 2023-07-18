В Сыктывкаре горожане останутся без воды на целый день
- 21:50 18 июля
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- Олег Помидоров
19 июля в кранах сыктывкарских домов и квартир на 24 часа пропадет вода. В Выльгорте также будет отключено водоснабжение.
Жители столицы Коми не смогут воспользоваться горячей и холодной водой с 8 часов утра 19 июля до 8 часов утра 20 июля 2023 года.
При этом, в домах расположенных в микрорайоне Орбита, начиная от улицы Печорской, а также в Верхнем и Нижнем Чове потребители получат холодное водоснабжение с пониженным давлением.
Начиная с 9 часов утра и до 21 часа вечера жители столицы Коми смогут получить воду по следующим адресам:
1. Пересечение ул. Красных Партизан - Октябрьский проспект.
2. Пересечение Октябрьский пр. – ул. Коммунистическая («Универсам» - стоянка)
3. ул. Коммунистическая, 67 (гостиница «Сыктывкар» на тротуаре)
4. ул. Морозова,173 – площадь перед Храмом
5. ул. Свободы, 25 – «Центр занятости населения города»
6. Пересечение ул. Школьная – ул. Почтовая (перед магазином «Оливье»)
7. ул. Зои Космодемьянской, 48 (площадка магазина)
8. ул. Ручейная, 35 (возле водоразборной колонки).
9. ул. Панева, 10
10. ул. 65 лет Победы, 14/1
В селе Выльгорт подвоз холодной воды будет по следующим адресам:
1. Центральная площадь
2. ул. Советская, д.70
3. ул. Ольги Мальцевой, д. 80
4. ул. Тимирязева, д. 36
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