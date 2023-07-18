Девушка из Коми получила наказание за ложный донос о займе
- 21:00 18 июля
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- Олег Помидоров
Жительница Ухты своевременно не вернула свой займ, после чего заявила в полицию, что она не брала займ.
Как рассказали в прокуратуре Коми, Ухтинский горсуд прекратил уголовное дело и преследование в отношении 29-летней девушки.
Выяснилось, что в ноябре 2022 года женщина оформила микрозайм на сумму в 13 тысяч рублей. Возвращать она его не спешила, из-за чего представители микрофинансовой организации обратились в полицию.
В ходе даче объяснений, ухтинка рассказала полицейским, что не брала микрозайм, а договор был оформлен на нее без ее одобрения. Для подкрепления своей истории она написала заявление о мошенничестве, после чего правоохранители возбудили уголовное дело о факте мошенничества.
Позднее, девушка созналась, что соврала полиции, так как испугалась во время не возвращенный займ. После этого, на девушку завели уголовное дело о заведомо ложном доносе.
В суде девушка принесла извинения полицейским, а также вернула сумму займа.
Суд решил прекратить в отношении девушки уголовное преследование, назначив ей меру уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
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