В Коми задержали похитителя силовых кабелей

В Ухте сотрудники вневедомственной охраны региональной Росгвардии задержали мужчину, который неоднократно похищал силовые кабели. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Коми, сотрудники вневедомственной охраны получили экстренный вызов из-за сработавшей сигнализации о пропаже радиосигнала связи на одном из охраняемых гаражей.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили мужчину, который в руках держал нож и кусок силового кабеля. Сотрудники вневедомственной охраны сразу задержали мужчину, после чего отвезли его в полицию.

Во время проверки выяснилось, что этот мужчина, 1966 года рождения, ранее совершил схожую кражу силового кабеля недалеко от того гаража.