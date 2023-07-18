В Коми задержали похитителя силовых кабелей
- 20:00 18 июля
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Фото Росгвардии по Коми
В Ухте сотрудники вневедомственной охраны региональной Росгвардии задержали мужчину, который неоднократно похищал силовые кабели.
Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Коми, сотрудники вневедомственной охраны получили экстренный вызов из-за сработавшей сигнализации о пропаже радиосигнала связи на одном из охраняемых гаражей.
Прибыв на место, правоохранители обнаружили мужчину, который в руках держал нож и кусок силового кабеля. Сотрудники вневедомственной охраны сразу задержали мужчину, после чего отвезли его в полицию.
Во время проверки выяснилось, что этот мужчина, 1966 года рождения, ранее совершил схожую кражу силового кабеля недалеко от того гаража.
Правоохранители начали проверку.
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