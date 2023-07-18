В Сыктывкаре закрыли бассейн из-за антисанитарии
- 19:00 18 июля
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- Олег Помидоров
Сыктывкарский городской суд приостановил деятельность бассейна в спортивном центре “Скала”. Причина – антисанитария.
Региональный Роспотребнадзор провел 11 июля 2023 года проверку бассейна в спортивном центре “Скала”. В результате мероприятий были найдены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по эксплуатации помещений для пребывания людей. Об этом рассказали в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.
В частности, в ванных специалисты обнаружили отхождение облицовочной плитки и повреждения скрепляющего раствора недалеко от зоны джакузи и обходной дорожки. Из-за этих нарушений будет затруднительно проводить качественную механическую очистку.
Также, в ванне бассейна нашли произрастающие водоросли, что говорит об отсутствии должного проведения обработки воды специальными препаратами.
В результате этих нарушений деятельность плавательного бассейна в спортивном центре “Скала” приостановлена на 60 дней.
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