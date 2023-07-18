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В Коми госпитализировали женщину упавшую в автобусе

В Коми госпитализировали женщину упавшую в автобусеФото из архива "Про Город Сыктывкар"

18 июля в Ухте женщина упала в автобусе после резкого торможения водителем транспортного средства. Женщину госпитализировали медики.

Как рассказали в Госавтоинспекции города Ухты, 18 июля 2023 года водитель 1982 года рождения, находясь за рулем автобуса “ПАЗ”, находясь недалеко от дома по адресу Проспект Ленина, 31/9, применил резкое торможение. В ходе этого действия, в салоне автобуса упала пассажирка.

В результате дорожно-транспортного происшествия, женщина 1966 года рождения получила травмы различной степени тяжести. Медики госпитализировали пассажирку.

Неизвестно, проводится ли в отношении водителя проверка.

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