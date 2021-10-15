«Ростелеком» поддержал детский чемпионат по мини-футболу Ligakids в Сыктывкаре

Дмитрий Маурин, президент КРФСОО «Федерация детского футбола Республики Коми»:

«Федерация благодарна “Ростелеком” за поддержку. Благодарны и родители наших спортсменов за то, что могут смотреть чемпионат в режиме реального времени. Это очень важно и для тренеров, ведь матчи записываются в облако. Есть возможность их посмотреть, проанализировать ошибки, оценить свою игру и соперников. Впереди игры более старших детей. Уверен, они будут еще более захватывающими и динамичными. Всю информацию мы выкладываем в нашей группе “ВКонтакте”. Там можно найти и ссылки на видеотрансляцию, и расписание матчей на ближайшие выходные».